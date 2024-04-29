T.C. NİĞDESULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 29 Nisan 2024 / 00:01



ESAS NO : 2021/1945 Esas

KONU : İlanen Tebligat

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Mahkememizce, davalılar Kübrahan Çal ve Murat İsmail Schwarz'ın tespit edilenadreslerine tebligat çıkartılmasına rağmen iade edilmiş ve tebligata yarar açık adresi bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, bu nedenle dava dilekçesi ekliduruşma gününü bildirir tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Niğde ili Merkez ilçesi Kiçağaç Köyü Köyiçi Mevki 974 parsel, 1052 parsel, Karatepe Mevkii 572 parsel, 577 parsel ve Uras Mevkii 169 ada 3 parsel sayılı taşınmazların satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini talep etmiş, Ortaklığın giderilmesi istemi ile açılan davanın 24/10/2024 günü saat 09:05'de DURUŞMASI YAPILACAĞINDAN "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirdediğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği" hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞIhususu ilanen tebliğ olunur.

DAVALILAR

1- KÜBRAHAN ÇAL - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

2- MURAT İSMAİL SCHWARZ - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ