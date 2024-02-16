T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 16 Şubat 2024 / 00:01

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ESAS NO : 2018/439 Esas

DAVACI : T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALILAR : Erdal Er (41977229438), Melek Er (42016228184), Ahmet Er (41908231738), Erkan Er (41989229082), Semih Gökdoğan (39739304042), Eray Sami Gökdoğan (35047460470) ve Asuman Gökdoğan (39748303760)

Davacı tarafından aleyhinize Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı TCDD dava dilekçesinde özetle: Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Kurudere Mahallesi, 269 (YENİ 2772) parselde kayıtlı 18.650,00 m2’lik taşınmazın 2.523,81 m2'lik bölümünün ve varsa üzerindeki muhdesatların, 4650 sayılı yasayla değişik2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. ve diğer maddeleri uyarınca “Bedelinin Tespitine” ve kamulaştırılan kısmın idare adına “Tesciline” karar verilmesini talep etmiştir.

Bilirkişiler tarafından hazırlanan raporunda: "Dava konusu taşınmaz ile emsalin birbirleriyle mukayesesi, taşınmazın cins ve nev'i, yüzölçümü ve kıymetine tesir edebilecek diğer bütün vasıf ve unsurları (her unsurun ayrı ayrı değerini, özel amacı olmayan satışların, emsalin satış bedeli vs.) bedelin tespitinde etkili olabilecek diğer objektif ölçüleri ile serbest piyasa alım-satım rayiç değerlerini de göz önüne alarak dava konusu taşınmazın değerinin belirlenmesinde heyetimizce bulunan resen emsal değer takdirinde önemli olmuştur. Buna göre taşınmazın dava tarihindeki nitelik ve nicelikleri göz önüne alınarak dava tarihindeki Kadastro parseli olarak beher m? değerinin 60 TL/m² olacağı kanaatine varılmıştır. Buna göre kamulaştırılan taşınmazın Dava tarihi itibari ile değeri bedeli aşağıda belirtilmiştir.

Kamulaştırma bedeli : 2.523.81 m2 x 60 TL/m2 — 151.428.,60 TL

Dava dosyasında bulunan Nurdağı Asliye Hukuk mahkemesinin 2020/110 sayılı dosyasında mevcut bilirkişi raporunda konu taşınmaza 63,84 TL/m2 birim fiyatından 161.120,.00 TL değer takdir edilmiştir. Acele kamulaştırma dosyasında konu taşınmaz Tarla vasıflı olarak Zirai gelir yöntemi ile değer takdır edilmiştir. Ancak konu taşınmazın imar alanlarına yakın olması nedeni tarafımızca arsa vasfı kazandığı tespiti ile değer takdir edilmiştir." şeklinde kanaat bildirilmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davaya iki hafta içerisinde cevap vermesi, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarını sunması, cevap vermediği takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız tarafınıza ihtar olunur.

Bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız tarafınıza ihtar olunur.

Durusma Günü: 17/04/2024 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/02/2024