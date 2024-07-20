T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

ESAS NO : 2018/6 Esas

DAVALI : LEYLA KUT

Davacı Nuri AKA tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi özetle; davacı Nuri AKA tarafından müteveffa Bedran AKA mirasçılarının iştirak halinde malik oldukları Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla Mah, 90 Ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerde kayıtlı taşınmazların satımı yönünden davacı ile davalı mirasçıların anlaşamaması nedeniyle ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Duruşma Günü: 16/10/2024 günü saat: 09:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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