T.C. Ödemiş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

KAMULAŞTIRMA İLANI



ESAS NO : 2024/333 Esas

Davacı , İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar,

ARİF DEMİRAYAK, BİRSEL DERMENCİ, CEMİLE SELEK, DERYA EYİTMİŞ, DUDU

KARAKAYA, EMİN DEMİRAYAK, EMİNE DERMENCİ, HAMİDE DERMENCİ, HÜSEYİN

DEĞİRMENCİ, İRFAN DEĞİRMENCİ, MELİHA TEKELİ, NEDİM DEĞİRMENCİ, SADIK MEKKİ

DERMENCİ, SAMİME DEĞİRMENCİ, YÜKSEL DERMENCİ arasında mahkememizde görülmekte

olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Aktepe mahallesi, 4415 parsel sayılı 8.191,00 m²lik taşınmazın

302.68 m²lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma

Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.16/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064395