T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 26 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/205

KAMULAŞTIRMA İLANI

İzmirİli,Ödemişİlçesi, Yeniköy Mahallesi 1076 parsel sayılı,1.045,88 m² lik taşınmazın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜtarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup

taşınmaza 304.697,54- TL bedel takdir edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapanKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'dür.

İlgili kişilerin kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltileceği,

Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen 30 gün süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazların kamulaştırmayı yapan KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adınatescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına VAKIFBANK Ödemiş Şubesine yatırılacağı

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği

Duruşmanın 23/05/2024 günü saat 10:00'da yapılacağı kamulaştırma kanununun 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/01/2024