T.C. ORHANELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 19 Ocak 2024 / 00:01



Sayı : 2023/28 Ort. Gid. Satış

İLAN Memurluğumuzun 2023/28 Satış sayılı dosyasında bilirkişiler ile birlikte mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen 04/01/2024 tarihli kıymet takdir raporunda Bursa İli Orhaneli İlçesi Söğüt Mahallesi 116 ada 1 parsel sayılı taşınmazın değerinin 3.124.023,70 TL, 117 ada 13 parsel sayılı taşınmazın değerinin 332.216,50 TL, 117 ada 15 parsel sayılı taşınmazın değerinin 377.216,50 TL, 135 ada 3 parsel sayılı taşınmazın değerinin 932.789,00 TL, 176 ada 5 parsel sayılı taşınmazın değerinin 81.910,00 TL, 211 ada 1 parsel sayılı taşınmazın değerinin 443.770,50 TL, 212 ada 1 parsel sayılı taşınmazın değerinin 74.223,50 TL, 180 ada 4 parsel sayılı taşınmazın değerinin 1.268.555,00 TL olduğu tespit edilmiştir.Tebligat yapılamayan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan hissedar Yusuf ÇETİN'e kıymet takdir raporunun iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren de 7 gün içinde Orhaneli Sulh Hukuk Mahkemesi'nde itirazda bulunabileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.17/01/2024