T.C. ORHANELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 / 00:01



Sayı : 2023/29 Ort. Gid. Satış

İLAN

Memurluğumuzun 2023/29 Satış sayılı dosyasında bilirkişiler ile birlikte mahallinde yapılan keşif sonucu 01/01/2014 tarihli kıymet takdir raporuna göre Bursa İli Orhaneli İlçesi Söğüt Mahallesi 112 ada 3 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, 18.190,35 m² alana sahiptir. Taşınmazın mahalle merkezine kuş uçuşu yaklaşık 1.050,00 metre uzaklıkta olduğu, kumlu-tınlı, orta profilli hafif eğimli ve ondüleli bir yüzeye sahip olduğu, kuru tarım arazisi olduğu, taşınmazın bir kısmının meşe ve orman ağaçlarıyla kaplandığı, büyük bir kısmının boş olduğu, uzun zamandır işlenmediği ve taşınmaz üzerinde muhtelif cinste meyve ağaçları olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi vardır. Taşınmazın değerinin 1.455.228,00 TL olduğu tespit edilmiştir. Tebligat yapılamayan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan hissedar Yusuf ÇETİN'e kıymet takdir raporunun iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren de 7 gün içinde Orhaneli Sulh Hukuk Mahkemesi'nde itirazda bulunabileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.