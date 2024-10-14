T.C. Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/224 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Kayyımlık (Kayyımın Kaldırılması) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa ili, Orhangaziİlçesi,ÇeltikçiMahallesindebulunan,142parsel sayılı taşınmazın maliki Cebbar Kızı Ruhan KAPTAN'ı bilen tanıyanların, gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesine haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI : CEBBAR KIZI RUHAN KAPTAN

BABA ADI :

ANA ADI :

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ :