T.C. Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
Yayın Tarihi:
T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/224 Esas
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Kayyımlık (Kayyımın Kaldırılması) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa ili, Orhangaziİlçesi,ÇeltikçiMahallesindebulunan,142parsel sayılı taşınmazın maliki Cebbar Kızı Ruhan KAPTAN'ı bilen tanıyanların, gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesine haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI : CEBBAR KIZI RUHAN KAPTAN
BABA ADI :
ANA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr BASIN NO: ILN02103514