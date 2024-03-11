T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 11 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2019/361

DAVALILAR : 1-HÜSEYİN UYSAL

2- SÜLEYMAN AKBAK

Davacı OSMAN NUMAN VLORA tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen açık adres ve kimlik bilgilerine ulaşılamadığından tebligat yapılamamış,dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Muğla İli, Dalaman İlçesi, Kapukargın Köyü, 319/4 (Eski 332) parselin aktif maliki, 319/3 (Eski 331) parsel üzerindeki zilyetliğin tespiti ile, 08/08/2017 tarihinde 102 nolu Orman Kadastro tespit Komisyonu tarafından yapılan kadastro çalışmalarındaki Hüseyin Üysal vereseleri ve Süleyman Akbak zilyetliğe ilişkin tespitin iptaline, Muğla İli Dalaman İlçesi, Kapukargın Köyü, 319/4 (Eski 332) parselin aktif maliki, 319/3 (Eski 331) parsellerin adına tesciline, masrafların davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep etmiş olup,

Durusma Günü: 04/06/2024 günü saat: 10:25'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK'nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğinizihtar ve tebliğ olunur.