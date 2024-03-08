T.C.ORTACA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/998
Davalı : ORTACA MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ
Davacı : ŞAKİR ÖZDEMİR
Muğla ili Ortaca ilçesi Kemaliye köyü 104 ada 8 parselsayılı taşınmazda hissesi bulunan Rabia: kızı'nın mirasçılık belgesi istemi davasında;
Murisin TMK'nun 594. Maddesi gereğince mirasçılarının ilanın en son yapıldığı günden itibaren 1 yıl içinde Ortaca Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/998 Esas numaralı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde mirasçılarının tespit edilemediğinden mirasının hazineye devrolacağı, mirasçılık sıfatının zamanında bildirilmediği takdirde, mirasçılara ve terekeye yönelik takibata girişemeyecekleri ilanen duyurulur.09/02/2024
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|BASIN NO: ILN01997567