T.C. Ortaköy (Aksaray) (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 19 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2019/1 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, FATİH Mahalle/Köy, 705 Ada, 3 Parsel,

Adresi : Fatih Mahallesi Ortaköy/Aksaray Ortaköy / AKSARAY

Yüzölçümü : 1.679,99 m2

İmar Durumu : KAYDINDAKİ GİBİDİR

Kıymeti : 1.512.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, FATİH Mahalle/Köy, 705 Ada, 2 Parsel,

Adresi : Fatih Mahallesi Ortaköy/Aksaray Ortaköy / AKSARAY

Yüzölçümü : 2.966,89 m2

İmar Durumu : KAYDINDAKİ GİBİDİR

Kıymeti : 2.670.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 10:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 10:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, PLEVNE Mahalle/Köy, 849 Ada, 1 Parsel, İki Katlı Kargir Ev Ve Arsa?

Adresi : Plevne Mahallesi Ortaköy /Aksaray Ortaköy / AKSARAY

Yüzölçümü : 3.564,98 m2

İmar Durumu : KAYDINDAKİ GİBİDİR

Kıymeti : 19.335.666,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 10:21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 10:21

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, MEHMET AKİF ERSOY Mahalle/Köy, 840 Ada, 3 Parsel, üzerinde yapı olmayan,

Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ortaköy / AKSARAY

Yüzölçümü : 3.130,67 m2

İmar Durumu: KAYDINDAKİ GİBİDİR

Kıymeti : 4.701.300,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 10:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 10:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, Çarşı İçi Mevkii, 106 Ada, 6 Parsel,dükkan .

Adresi : Zafer Mahallesi, Çarşıiçi Mevkii Ortaköy / AKSARAY

Yüzölçümü : 33,33 m2

İmar Durumu : KAYDINDAKİ GİBİDİR

Kıymeti : 1.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 10:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 10:45

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, YENİ Mahalle/Köy, Çarşıiçi Mevkii, 1397 Ada, 4 Parsel, Kargir Ev Ve Arsası

Adresi : Yeni Mahalle, Çarşı İçi Mevkii Ortaköy / AKSARAY

Yüzölçümü : 971,02 m2

İmar Durumu : KAYDINDAKİ GİBİDİR

Kıymeti : 5.740.700,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 10:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 10:55

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, PLEVNE Mahalle/Köy, 674 Ada, 1 Parsel, Boş arsa

Adresi : Plevne Mahallesi Ortaköy/Aksaray Ortaköy / AKSARAY

Yüzölçümü : 1.033,70 m2

İmar Durumu: KAYDINDAKİ GİBİDİR

Kıymeti : 5.168.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 11:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 11:05

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, İSTİKLAL Mahalle/Köy, Çarşı içi Mevkii, 127 Ada, 1 Parsel, Dükkan

Adresi : İstiklal Mahallesi Çarşı İçi Mevkii Ortaköy / AKSARAY

Yüzölçümü : 40,69 m2

İmar Durumu: KAYDINDAKİ GİBİDİR

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 11:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 11:15

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.