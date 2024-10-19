T.C. Ortaköy (Aksaray) (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2019/1 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, FATİH Mahalle/Köy, 705 Ada, 3 Parsel,
Adresi : Fatih Mahallesi Ortaköy/Aksaray Ortaköy / AKSARAY
Yüzölçümü : 1.679,99 m2
İmar Durumu : KAYDINDAKİ GİBİDİR
Kıymeti : 1.512.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 10:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, FATİH Mahalle/Köy, 705 Ada, 2 Parsel,
Adresi : Fatih Mahallesi Ortaköy/Aksaray Ortaköy / AKSARAY
Yüzölçümü : 2.966,89 m2
İmar Durumu : KAYDINDAKİ GİBİDİR
Kıymeti : 2.670.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 10:11
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, PLEVNE Mahalle/Köy, 849 Ada, 1 Parsel, İki Katlı Kargir Ev Ve Arsa?
Adresi : Plevne Mahallesi Ortaköy /Aksaray Ortaköy / AKSARAY
Yüzölçümü : 3.564,98 m2
İmar Durumu : KAYDINDAKİ GİBİDİR
Kıymeti : 19.335.666,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:21
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 10:21
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, MEHMET AKİF ERSOY Mahalle/Köy, 840 Ada, 3 Parsel, üzerinde yapı olmayan,
Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ortaköy / AKSARAY
Yüzölçümü : 3.130,67 m2
İmar Durumu: KAYDINDAKİ GİBİDİR
Kıymeti : 4.701.300,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 10:35
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, Çarşı İçi Mevkii, 106 Ada, 6 Parsel,dükkan .
Adresi : Zafer Mahallesi, Çarşıiçi Mevkii Ortaköy / AKSARAY
Yüzölçümü : 33,33 m2
İmar Durumu : KAYDINDAKİ GİBİDİR
Kıymeti : 1.400.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:45
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 10:45
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, YENİ Mahalle/Köy, Çarşıiçi Mevkii, 1397 Ada, 4 Parsel, Kargir Ev Ve Arsası
Adresi : Yeni Mahalle, Çarşı İçi Mevkii Ortaköy / AKSARAY
Yüzölçümü : 971,02 m2
İmar Durumu : KAYDINDAKİ GİBİDİR
Kıymeti : 5.740.700,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:55
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 10:55
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, PLEVNE Mahalle/Köy, 674 Ada, 1 Parsel, Boş arsa
Adresi : Plevne Mahallesi Ortaköy/Aksaray Ortaköy / AKSARAY
Yüzölçümü : 1.033,70 m2
İmar Durumu: KAYDINDAKİ GİBİDİR
Kıymeti : 5.168.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 11:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 11:05
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, İSTİKLAL Mahalle/Köy, Çarşı içi Mevkii, 127 Ada, 1 Parsel, Dükkan
Adresi : İstiklal Mahallesi Çarşı İçi Mevkii Ortaköy / AKSARAY
Yüzölçümü : 40,69 m2
İmar Durumu: KAYDINDAKİ GİBİDİR
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:15
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 11:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 11:15
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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