T.C. Osmaneli Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. OSMANELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/230 Esas

DAVALILAR :

1- MEHMET KURTULDU T.C: 42223374018

2- METİN KURTULDUT.C:42211374464

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından dava konusu olan Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Selçik Köyü,102 ada 91 parsel,112 ada 22 parsel,119 ada 37 parsel,119 ada 116 parsel,119 ada 140 parsel, 122 ada 53 parsel, 125 ada 8 parsel,126 ada 18 parsel, 126 ada 53 parsel, 127 ada 50 parsel,137 ada 12 parsel,137 ada 32 parsel,139 ada 34 parsel,143 ada 2 parsel,143 ada 11 parsel, 101 ada 6 parsel,107 ada 68 parsel,119 ada 132 parsel,121 ada 36 parsel,122 ada 28 parsel,137 ada 16 parsel,131 ada 242 parsel nolu taşınmazlarda pay sahibi olan dahili davalılar Mehmet Kurtuldu ve Metin Kurtuldu hakkında yapılan adres araştırmalarından bir netice alınamadığından ilgililere tebligat yapılamamıştır. Bu suretle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/09/2024 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02066457