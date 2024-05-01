T.C. ÖZALP SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

Sayı : 2022/81 Esas GAİPLİK İLANI

Davacı Asya Öztan tarafından mahkememizde açılan Gaiplik davası nedeni ile; 40619083988 TC kimlik numaralı Van/Özalp15/02/1995 d.lu Ahmet ve Bedriye'dan olma Barış Sayınyiğit'in 5 yılı aşkın bir süredir yaklaşık 2017 yılından beri haber alınamadığından, davacı Ahmet Sayınyiğit tarafından Barış Sayınyiğit'in gaipliğine karar verilmesi talep ve dava edilmekle bu kişi hakkında bilgisi bulunan kimselerin, mahkememizde görülmekte olan 2022/81 Esas sayılı dosyaya müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 10/12/2022

GAİP TC KİMLİK NO : 40619083988

ADI SOYADI : BARIŞ SAYINYİĞİT

BABA ADI : AHMET ANA ADI : BEDRİYE

DOĞUM TARİHİ : 15/02/1995 DOĞUM YERİ : ÖZALP İKAMETGAH ADRESİ :