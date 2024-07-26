T.C. Pazarcık 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2022/119 Esas
Davacı , HACI SELİM GÖSEGÜL ile Davalı , ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu senetsizden tescili istenen aşağıda vasıfları yazılı taşınmaz üzerinde hak sahipliği iddia edenler veya itirazları bulunanların iş bu ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/119 Esas sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.
TAŞINMAZIN VASFI :
MAH. : Çağlayancerit İlçesi, Helete/KaradağMah.
KUZEYİ : Göksu çayı
GÜNEYİ : Tescil harici üçüncü kişilere ait bahçe ile çevrili
BATISI : Arazilere giden stabilize yol
DOĞUSU : Göksu çayı
MİKTARI : A harfi ile gösterilen 9809.77 m² alanı kapsamaktadır
#ilangovtr BASIN NO: ILN02065524