T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01



Dosya No : 2022/790-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2022/790

Karar No : 2023/1154

Sanık : Cemal EL AHMED, Ahmed ve Haldiye oğlu, 01.01.1989 Halep doğumlu

Suç : Özel Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme

Suç Tarihi : 31.10.2021

Karar Tarihi : 10.11.2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Cemal EL AHMEDhakkında Özel Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda Beraat) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.04.03.2024