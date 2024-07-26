T.C. Reyhanlı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2022/632 Esas
Davaya konu edilen Hatay ili Kumlu ilçesi Müşrüflü mahallesi 0 ada 114 parsel sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2022/632 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/07//2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02065522