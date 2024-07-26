T.C. Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Sayı : E.36986964-2016/98-Ceza Dava Dosyası

Esas No :2016/98

Karar No :2024/260

Sanık :MUHAMMED ELÖMER,Hüseyin ve Dibe oğlu, 13/12/1966 İdlip doğumlu.

Suç : Karşılıksız Yararlanma

Suç Tarihi : 30/09/2014

Karar Tarihi : 02/05/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Muhamed Elömer hakkında Karşılıksız Yararlanma suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında Zamanaşımı Düşme kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

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