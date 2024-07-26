T.C. Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Sayı : E.36986964-2024/13-Ceza Dava Dosyası

Esas No : 2024/13

Karar No :2024/262

MÜŞTEKİ : HALİD ELHALİL, Abdulmunam oğlu, 01/01/1991 doğumlu. Sümer Mah. 69110 Sok. No:5 İç Kapı No:1Seyhan/ Adana

SANIK: SERKAN KOŞAR, Mevlüt ve Feride oğlu, 30/05/1978 Reyhanlı doğumlu, Hatay, Reyhanlı, Karahüyük mah/köy nüfusunda kayıtlı. [15874-78947-35970] UETS adresinde oturur.

Suç : 5809 sayılı yasaya muhalefet

Suç Tarihi : 06/04/2021

Karar Tarihi : 06/05/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Serkan Koşar hakkında 5809 sayılı yasaya muhalefet suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında Kovuşturmanın Ertelenmesi kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı müştekinin bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

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