T.C. Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 15 Ekim 2024 / 00:01

T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI, HÜKÜM ÖZETİ

Sayı : E.36986964-2017/198-Ceza Dava Dosyası

Esas No :2017/198

Karar No :2024/336

SANIK :ABDULQAOED ASOUMMAN AZIZ AL ANI,Abdullah ve Hmazıh Hammood oğlu, 01/01/1957 Bağdat doğumlu.

Suç :Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

Suç Tarihi :15/11/2016

Karar Tarihi :27/06/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada SANIK ABDULQAOED ASOUMMAN AZIZ AL ANI hakkında resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan muhakemenin durması kararı verildiği ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.