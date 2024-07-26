T.C. Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ



Sayı : E.36986964-2012/63-Ceza Dava Dosyası

Esas No : 2012/63

Karar No : 2022/152

SANIKLAR :1-MUSTAFA HARAÇ, Ahmet ve Fadğa oğlu, 03/07/1965 Reyhanlı doğumlu, Hatay, Reyhanlı, Oğulpınar Köyü nüfusunda kayıtlı. Fidanlık Mah. 54. Sok. No:15 Reyhanlı/ Hatay adresinde oturur. TC Kimlik No:46702160444

: 2-PARNANEH MOHAMMADI, Abolfazl ve Hurşit oğlu, 1980 TAHRAN doğumlu. İran-Tahran Gıyaban Ferdouz No.52 adresinde oturur.

Suç : Resmi Belgede Sahtecilik

Suç Tarihi : 25/11/2011

Karar Tarihi : 24/03/2022

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Mustafa Haraç ve Parnaneh Mohammadı hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanıklar hakkında ayrı ayrı Zamanaşımı Düşme kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanık PARNANEH MOHAMMADI'nınbildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

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