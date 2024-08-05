T.C. Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2022/30 Esas

KARAR NO : 2022/160

C.SAV.ESAS NO : 2022/71

SANIK : HALİD ŞHAB, HALİD ve SURİYE oğlu, 01/01/1999 DERİZZOR doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

SUÇ TARİHİ : 06/12/2021

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 206/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)

KARAR TARİHİ : 29/03/2022

Yukarıda kimliği yazılı Sanık Halid ŞHAB'ın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden "Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 251 ve 252. Maddeleri uyarınca basit yargılama usulüne göre ve kararın taraflara tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde dava dosyası kapsamında basit yargılama usulünün uygulanmış olması sebebiyle 5271 sayılı CMK'nın 251/5 maddesi gereğince mahkememiz nezninde İTİRAZ yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 01.08.2024

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