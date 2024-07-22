T.C. Rize 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/384 Esas

Davacı Güneysu Belediye Başkanlığı ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olanKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Güneysu ilçesi Eskicami Mahallesinde bulunan 278 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 883,30 m²'lik bölümümün Güneysu Belediye Başkanlığı lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalılar Emine Öztürk ve Yasemin Yıldırım'a dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalılara tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

DavalıNadir Nadi ve Hilmiye kızı, 08/03/1976 doğumlu, 35***08 TC kimlik numaralı EMİNE ÖZTÜRK'e ve DavalıNadir Nadi ve Hilmiye kızı, 09/12/1971 doğumlu, 35***94 TC kimlik numaralı YASEMİN YILDIRIM'a,İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin ZiraatBankası Rize Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının duruşmanın atılı bulunduğu 22.10.2024 günü saat 11:20'de mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 12/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064087