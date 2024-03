T.C. RİZE İŞ MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 / 00:01



Sayı :2023/30 Esas 29/02/2024

İLAN METNİ

Davacı İsmail Ayhan vekili Av. Yusuf İslam Balcı tarafından davalı Baraj Elektrik İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm İç ve Dış Ticaret Pazarlama Limited Şirketi aleyhine açılan Tespit Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit davasının yapılan duruşması sırasında verilen ara kararı uyarınca;

Davacı İsmail Ayhan tarafından hakkınızda Tespit Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit davası açıldığı,dava dilekçesinde davacı, 1992 yılında Aksu Elektrik İnş. Tah. Tic. İthalat İhracat San. Ltd. Şti. bünyesinde çalışmaya başlamış, 1995 yılının Ağustos ayına kadar çalışmış ve askere gitmiş, askerden dönünce yine aynı şirkette 1997 yılının Ocak ayında çalışmasına devam etmiş, sigorta girişi 21/07/1998 yılında Azmet İnş. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde yapılmaya başlandığı, fakat davacı bu şirkette hiç çalışmamış, sadece Aksu Elektrik İnş. Tah. Tic. İthalat İhracat San. Ltd. Şti. bünyesinde çalıştığı, davacının sigorta kayıtlarını incelediğinde sigorta girişinin yıllar sonra farklı bir şirket bünyesinde yapıldığını ve farklı şirketlerde eksik gün gösterilerek primlerinin ödendiğini fark etmiş, kesintisiz çalışmasına rağmen ödenmeyen eksik günlerin tespiti için işbu davayı açması gerekmiştir. Baraj Elektrik İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm İç ve Dış Ticaret Pazarlama Limited Şirketi' ne İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.

DavalıBaraj Elektrik İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm İç ve Dış Ticaret Pazarlama Limited Şirketi' nin adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından şirkete dava dilekçesi, tensip zaptıve son duruşma zaptı tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Davalı Baraj Elektrik İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm İç ve Dış Ticaret Pazarlama Limited Şirketi' ne işbu dava dilekçesi, tensip zaptıve son duruşma zaptının ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı , davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delillerini ibraz etmesi gerektiği, duruşma gününün 23/05/2024 günü saatinin ise 10:15 olduğu, davalının duruşmaya gelmediği ve kendisini vekille temsil ettirmediği taktirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ilanen tebliğ olunur.

