T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 03 Mayıs 2024 / 00:01

2023/44 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 No'lu Taşınmaz: Rize İyidere Fıçıtaşı Mah. 428 Ada, 55 Parsel, Hali hazırda çalılık olduğu görülmüştür. İmar Planı dışında yer almaktadır. Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Çevresinde müstakil konutlar ve çay bahçeleri bulunmaktadır. Şehrin gelişmemiş kısmında kalmaktadır. Eğimli bir arazi yapısı vardır. 3.941,29 m2Kıymeti : 3.744.225,50 TL KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç : 21/05/2024 - 10:02

Bitiş : 28/05/2024 - 10:02 2.Artırma Başlangıç: 21/06/2024 - 10:02

Bitiş : 28/06/2024 - 10:02

2 No'lu Taşınmaz: Rize İyidere Fıçıtaşı Mah. 425 Ada, 16 Parsel, Hali hazırda da çay bahçesi olduğu görülmüştür. İmar Planı içerisinde yer almaktadır. Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Çevresinde müstakil konutlar ve çay bahçeleri bulunmaktadır. 2.112,11 m2Kıymeti : 4.041.235,44 TL KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç : 21/05/2024 - 10:32

Bitiş : 28/05/2024 - 10:32 2.Artırma Başlangıç: 21/06/2024 - 10:32

Bitiş : 28/06/2024 - 10:32

04/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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