T.C. RİZE3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/570 Esas

Davacı Teiaş Türkiye Elektrik İletim A. Ş. Genel Müdürlüğü ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olanKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Güneysu ilçesi Adacami Köyü Güneşli Mevkii 240 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 794,59 m²'lik kısmının irtifak kamlaştırma hakkınındavacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalı Hikmet Mercan'a dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

DavalıHasan ve Nebiye oğlu, 08/11/1972 doğumlu, 268*****872 TC kimlik numaralı HİKMET MERCAN'a İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Rize Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının duruşmanın atılı bulunduğu 23/05/2024 günü saat 11:05'te mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.07/03/2024