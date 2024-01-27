T.C. SAFRANBOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İ L A N

Yayın Tarihi: 27 Ocak 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/450 Esas

Davacı, MÜYESSER DUYKU ile Davalı, ÇIRAKLAR KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan) davası nedeniyle; Dava konusuKarabük İli, Safranbolu İlçesi, Çıraklar Köyü Cuma Pazarı mevkii 135 ada 6 parsel sayılı ve 135 ada 9 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren kanuni süresi olan üç ay içerisinde Medeni Kanunun 713/4, 5. maddeleri gereğince tescile itirazlarının Karabük-Safranbolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/450 Esasında kayıtlı dosyaya bildirmeleri rica olunur.