T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

Sayı :2024/7 Tereke Satış 26/04/2024 TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ veBASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

MİRAS BIRAKAN : ŞAFAK ŞAVUR (TC 31156460332)

MAHKEMESİ: Sakarya 3 Sulh Hukuk Mah 2021/898 Esas, 2021/921 karar

SON YER.ADRESİ: Dilmen Mah. Dr Sadık Ahmet Cad No:17/12 Erenler SAKARYA

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Yukarıda adı yazılı miras bırakanın terekesinin tasfiyesinde basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.