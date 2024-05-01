T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

Sayı :2024/9 Tereke Satış 26/04/2024 TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ veBASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

MİRAS BIRAKAN: ÇETİN ULUSOY (TC 23813605132) Şevkit ve Binnaz oğlu, Of 1974 d.lu

MAHKEMESİ : Sakarya 3 Sulh Hukuk Mah 27/11/2020 tarih ve 2020/1084 E, 2020/1032 K.

SON YER.YERİ : Korucuk Mah. 1714 Küme Evleri No:9/4 Adapazarı SAKARYA

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Yukarıda adı yazılı miras bırakanın terekesinin tasfiyesinde basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.