T.C. Sakarya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/55 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/55 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hanlı/Hanlıköy Mahallesi, 245 Ada 12 Parsel Sayılı, 2.603,16 M2 Yüzölçümlü, Tapuda Arsa Vasıflı Taşınmaz.

Yüzölçümü : 2.603,16 m2 İmar Durumu :Arifiye ilçesi, Hanlıköy mahallesi, Arifiye 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında "gelişme konut alanında" kalmakta olup, ayrık nizam 3 kat emsal 1,05 olacak şekilde yapı nizamına tabidir. İmar durumu krokisi ekli bilirkişi raporunda mevcuttur. Taşınmaz topografik olarak düz ve eğimsiz, düzgün, dikdörtgen bir geometrik şekle sahiptir, etrafında yeni konut site yapılaşmaları bulunmaktadır, kuş uçumu yaklaşık olarak Sakarya Ticaret ve Sanayi odasına 1,7 km, 1. OSB girişine 1,7 km, Sakarya Otobüs Terminaline 1,6 kmdir.

Kıymeti : 19.523.700,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 13:46

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071156