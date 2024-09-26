T.C. Samsun 6. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 / 00:01

T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/585

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Tekkeköy İlçesi Tekkeköy Mahallesi 511 ada 10 (eski 2115) parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Ahmet Koldemir, Ali Öğüten, Aynur Öğüten, Emrah Koldemir, Gülhanım Durmuşoğlu, Günaydın Öğüten, Hanife Koldemir, Hava Bayık, Hayriye Sarı, İbrahim Öğüten, İsmail Koldemir, İsmail Öğüten, Mehmet Öğüten, Mine Karlı, Muammer Öğüten, Mustafa Koldemir, Mustafa Üstün, Nazmiye Koldemir, Ömer Rıza Öğüten, Remziye Üstün, Sema Ekinci, Sevim Yalgın, Sinan Üstün, Sündüs Çilingir, Şengül Macit ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkememize ^2024/585 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıflar Bankası Samsun Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 20/09/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02093304