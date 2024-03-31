T.C. ŞANLIURFA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 / 00:01

Sayı : 2014/226-Ceza Dava Dosyası 19.03.2024 İLAN

Basit Yaralama suçundan sanıklar Hakan BÜYÜKHAN, Ala Eddin NOUREDDIN, Yusuf PEKER, hakkında Mahkememizce verilen karar gereğince;

Müşteki MAJED AFACH, Hamada ve Lama oğlu, 10/01/1996 ALEPPO doğumlu Majed AFACH'ın belirtilen adreslerinde gerekçeli karar tebliği için çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, Müştekinin tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Sanıklar Hakan BÜYÜKHAN, Ala Eddin NOUREDDIN, Yusuf PEKER, yapılan yargılama kapsamında;

Basit yaralama suçundan cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açılmış ise de yapılan yargılamada TCK'nın 66/1-e ve 67/3-4 maddeleri gereğince dava zaman aşımı süresi dolduğu anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nın 223/8.maddesi uyarınca açılan kamu davasının ayrı ayrı düşmesine, karar verildiği anlaşılmıştır.