T.C. ŞANLIURFA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 / 00:01

Sayı : 2019/104-Ceza Dava Dosyası 19.03.2024 İLAN

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık AĞA MUHAMMED TURABİ hakkında Mahkememizce verilen karar gereğince;

Sanık AĞA MUHAMMED TURABİ (ZAINULLAH AHMADİ), Pasaport numarası (P00811963), Zeynullah ve Taci oğlu, 1986 AFGANİSTAN doğumlu AĞA MUHAMMED TURABİ'nin belirtilen adreslerinde gerekçeli karar tebliği için çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, sanığın tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Sanık AĞA MUHAMMED TURABİ hakkında yapılan yargılama kapsamında; TCK'nın 204/1. Maddesi uyarınca Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.