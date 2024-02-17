T.C. SAPANCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 17 Şubat 2024 / 00:01

Sayı: 2024/45-46-47-48-49

ESAS SAYILI DOSYALARINA AİT İLAN

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünce 154kV Sapanca TM irtibatları güzergâhına isabet eden gayrimenkullerin kamulaştırılması amacıyla TEİAŞ Genel Müdürlüğü yönetim kurulunun 25.08.2021 tarih 25-7 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınmış olup, iş bu karar07.09.2021 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanmış ve 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre Bedel Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.

Kamulaştırma işlemine karşı;

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği;

Açılacak davalarda husumetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yöneltilebileceği,

30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilecek bedel üzerinden yukarıda belirtilen maliki oluğunuz parselin belirtilen miktarda mülkiyet hakkı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına tapuya tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILMASI TALEP EDİLEN ALANLAR

1-2024/45 Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Batak Mevkii, 584 ada 10 Parsel sayılı taşınmazda 1.787,34 m² irtifak kamulaştırması

2-2024/46: Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Batak Mevkii, 586 ada 40 Parsel sayılı taşınmazda 1.333,95m² irtifak kamulaştırması

3-2024/47 Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Batak Mevkii, 586 ada 29 Parsel sayılı taşınmazda 2.067,57 m² irtifak kamulaştırması

4-2024/48 Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Kavlanlık Mevkii, 613 ada 5 Parsel sayılı taşınmazda 64m² mülkiyet 3.057,84m² irtifak kamulaştırması

5-2024/49 Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Kavlanlık Mevkii, 613 ada 11 Parsel sayılı taşınmazda 93m² irtifak kamulaştırması