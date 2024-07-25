T.C. Sarayköy Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 / 00:01

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T.C.

SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/262 Esas20/07/2024 Konu : Gaiplik ilanı Davacı MALİYE HAZİNESİ ile davalı MEHMET HAMDİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilen Sarayköy İlçesi, Bala mahallesi, 525 ada 12 parsel sayılı taşınmaz maliki Mehmet Hamdi'nin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.20/07/2024

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