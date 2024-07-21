T.C. Sarayköy Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

İLAN METNİ

Sayı :2024/200 Esas 11/07/2024

Sayın Ahmet Güngör(T.C :17356845964, Denizli İli, Babadağ İlçesi, Gündoğdu Mah/köy, 3 Cilt, 417 Aile sıra no, 16 sırada nüfusa kayıtlı, Ekrem ve Faize oğlu/kızı, 17/06/1974doğumlu);

Tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi davası Mahkememizin 2024/200 Esas sırasında kayıtlı olup; duruşması 11/11/2024 günü saat: 09:15'e bırakılmış olup;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldığı, tebligatın iade edildiği, yapılan adres araştırması neticesinde belirlenen adreslerinize çıkarılan tebligatların iade edildiği, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün davalı Ahmet Güngör'e ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, dava konusu Denizli İli Babadağ İlçesi Gündoğdu Mahallesi 296 ada 3 Parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış sureti ile giderilmesini talep etmiştir.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.

İLGİLİ KİŞİ : AHMET GÜNGÖR - 17356845964

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER: DENİZLİ ili, BABADAĞ ilçesi, GÜNDOĞDU mah/köy, 3 Cilt, 417 Aile sıra no, 16 sırada nüfusa kayıtlı, EKREM ve FAİZE oğlu/kızı, 17/06/1974 dogumlu,

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