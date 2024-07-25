T.C. Sason Sulh Hukuk Mahkemesinden İlan
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T.C. SASON SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2023/71 Esas 12/06/2024 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen CEMİLE BARAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12/06/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 55384649598
ADI SOYADI : CEMİLE BARAN
BABA ADI : ZOZAN
ANA ADI : KEZİBAN
DOĞUM TARİHİ : 04/02/1975
DOĞUM YERİ : SASON
#ilangovtr BASIN NO: ILN02065633