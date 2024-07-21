T.C. Seferihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/3 Satış

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir mahallesi, 3458 ada, 3 parsel sayılı, 151,32 m2 yüzölçümlü, "Bahçeli Kargir Ev" nitelikli taşınmaz, Seferihisar merkezde, Camikebir Mahallesi yerleşimi içinde kalmaktadır. 48 nolu sokaktan numarataj alan taşınmaz üzerinde takriben 40-45 yıllık, 62,00 m2 taban alanlı, 2 katlı, toplam 124,00 m2 brüt kullanım alanlı bir yapı bulunmaktadır. (Net Kullanım Alanı: 105,00 m2dir) Her katı ayrı birer mesken olarak kullanılmakta olup, keşif günü itibariyle üst kat gezilip görülmüştür. Alt kat kapalı olduğundan, iç özellikleri görülememiştir.

Üst kat; antre, 2 oda, mutfak, banyo, wc kullanım tertibindedir. Giriş zeminleri ahşap parke, 1 oda zemini seramik, mutfak zemini dökme mozaiktir. Kapılar ahşap, pencereler PVC doğramadır.

Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam, 2 kat konut imarlı olan taşınmaz, halen kadastral parsel niteliğindedir. Kuzeyindeki imar yoluna (48 nolu sokak) cephesi dar olduğundan, yapılaşma için komşu parseller ile tevhidi gerektiği heyetimizce düşünülmektedir.

Merkezi konumda olan taşınmaz, çarşı merkezine, resmi kurumlara, alış-veriş merkezlerine vs. yürüme mesafesindedir. Taşınmaz, tüm altyapı hizmetlerinden faydalanır durumdadır.

Adresi : Camikebir Mah. 48 Sokak, No:12-12/1 Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 105 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam,2 kat konut imarlıdır. denilmektedir.

Kıymeti : 7.085.720,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Seferihisar Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/06/2023 tarih 2022/770 E.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2024 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 14:01

18/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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