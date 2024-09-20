T.C. Şemdinli Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 / 00:01

T.C. ŞEMDİNLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/251 Esas

Hakkari İli Şemdinli ve Derecik İlçesinde bulunan ve aşağıda taşınmaz bilgileri yazılı olan taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan şirket arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile aşağıda esas numarası belirtilen davaların kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına ilgili bankaya yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.Maddesi gereğince ilan olunur.

TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

Esas Mevki Maliki Kamulaştırılan Alan

2024/251 Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 131parsel Nusrettin Demir 0. m2

2024/252 Şemdinli Günyazı Köyü,210ada 3parsel Fariz Toprak 15.58 m2

2024/253 Şemdinli Günyazı Köyü,210ada 5parsel Abdulkadir Yılmaz 0. m2

2024/254 Şemdinli Günyazı Köyü,210ada 4parsel Şükrani Demir 0. m2

2024/255Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 141parselHalit Demir 0. m2

2024/256Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 142parselBazit Yücel 0. m2

2024/257Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 143parselİbrahim Yücel 0. m2

2024/258Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 144parselFerik Demir 0. m2

2024/259Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 146parselFerhat Demir 6.61 m2

2024/260Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 150parselSelim Yılmaz 23.12 m2

2024/261Şemdinli Günyazı Köyü,223ada 1parsel Fariz Toprak 0. m2

2024/262Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 157parselMahbup Özkan 16.06 m2

2024/263Şemdinli Günyazı Köyü,220ada 1parsel Feyruz Özkan 10.48 m2

2024/264Şemdinli Günyazı Köyü,216ada 2parsel Mehdi Arslan 19.22 m2

2024/265Şemdinli Günyazı Köyü,216ada 4parsel Feyruz Özkan 0. m2

2024/266Şemdinli Günyazı Köyü,216ada 5parsel Halit Atilla 11.56 m2

2024/267Şemdinli Günyazı Köyü,216ada 8parsel Mehmet Rahim Atilla 7,23 m2

2024/268Şemdinli Günyazı Köyü,216ada 9parsel Hüseyin Atilla 2.38 m2

2024/269Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 162parselFatma Atilla 11.56 m2

2024/270Şemdinli Günyazı Köyü,216ada 15parsel Kerem Akbaş 51.95 m2

2024/271Şemdinli Günyazı Köyü,216ada 19parsel Abtullah Eren 6.21 m2

2024/272Şemdinli Günyazı Köyü,215ada 3parsel Fazıl Demir 0. m2

2024/273Şemdinli Günyazı Köyü,215ada 4parsel Yunus Çiftçi 7.26 m2

2024/274Şemdinli Günyazı Köyü,204ada 3parsel Abdulvahap Demir 15.49 m2

2024/275Şemdinli Günyazı Köyü,204ada 2parsel Zübeyir Arslan 19.22

2024/276Şemdinli Günyazı Köyü,204ada 13parsel Mürsel Demir 0. m2

2024/277Şemdinli Günyazı Köyü,204ada 14parsel Mustafa Demir 3.10 m2

2024/278Şemdinli Günyazı Köyü,204ada 15parsel Cengiz Çiftçi 15.51 m2

2024/279Şemdinli Günyazı Köyü,204ada 22parsel Hüseyin Demir 0. m2

2024/280Şemdinli Günyazı Köyü,204ada 27parsel Enver Atilla 11.56 m2

2024/281Şemdinli Günyazı Köyü,204ada 42parsel Hanavdal Demir 11.56 m2

2024/282Şemdinli Günyazı Köyü,204ada 44parsel Nüsret Akbaş 15.52 m2

2024/283Şemdinli Günyazı Köyü,204ada 43parsel Emin Akbaş 0. m2

2024/284Şemdinli Günyazı Köyü,204ada 39parsel Nüsret Akbaş 9.61 m2

2024/285Şemdinli Günyazı Köyü,204ada 37parsel Muzaffer Akbaş 11.56 m2

2024/286Şemdinli Günyazı Köyü,104ada 16parsel Nüsret Akbaş 19.22 m2

2024/287Şemdinli Günyazı Köyü, 104ada 15 parsel Nüsret Akbaş 9.61 m2

2024/288Şemdinli Günyazı Köyü,134ada 17parsel Mehmet Tekin 0. m2

2024/289Şemdinli Günyazı Köyü,104ada 7 parsel Mustafa Tekin 13.68.m2

2024/290Şemdinli Günyazı Köyü,108ada 200parsel Kemal Tekin 4.50 m2

2024/291Şemdinli Günyazı Köyü,108ada 19parsel MehmetEmin Tekin 9.61 m2

2024/292Şemdinli Günyazı Köyü,204 ada 45 parsel Lezgin Akbaş 0. m2

2024/293Şemdinli Günyazı Köyü,204ada 76parsel Kerem Akbaş 1.06 m2

2024/294Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 131parsel Nurettin Akbaş 1.06 m2

2024/295 Şemdinli Günyazı Köyü,204ada 78parsel Emin Akbaş 4.41 m2

2024296 Şemdinli Günyazı Köyü,204ada 79parsel Abdulhalik Arslan 0 m2

2024/297 Şemdinli Günyazı Köyü, 204ada 35parsel İsmail Akbaş 0.83 m2

2024/298 Şemdinli Günyazı Köyü,202ada 14parsel Mehmet Arslan 8.71 m2

2024/299 Şemdinli Günyazı Köyü,202ada 10parsel Nurettin Özkan 0 m2

2024/300 Şemdinli Günyazı Köyü,202ada 7parsel Mecit Şevli 8.86 m2

2024/301 Şemdinli Günyazı Köyü,202ada 6parsel Sadrettin Sönmez 1.91 m2

2024/302 Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 177parsel Yusuf Eren 9.91 m2

2024/303 Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 176parsel Çetin Akbaş 1.65 m2

2024/304 Şemdinli Günyazı Köyü,202ada 2parsel Mehmet Akbaş 0 m2

2024/305 Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 331parsel İsmail Tekin 9.0 m2

2024/306 Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 333parsel İshak Tekin 18.61 m2

2024/307 Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 335parsel Abtullah Tekin 11.56 m2

2024/308 Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 337parsel Abtullah Tekin 9.61 m2

2024/309 Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 341parsel Reşit Tekin 9.00 m2

2024/310 Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 339parsel Hurşit Tekin 11.56 m2

2024/311 Şemdinli Günyazı Köyü,107ada 343parsel M.Emin Tekin 18.61 m2

2024/312 Şemdinli Günyazı Köyü,177ada 15parsel Fuat Oğuztürk 9.61 m2

2024/322 Derecik Üçyan Köyü 544 ada 2 parsel Mevlut Kıvcı 0 m2

2024/324DerecikÜçyan Köyü 545 ada 3 parsel Asya Alp0.m2

2024/316 Derecik Üçyan Köyü 591 ada 10 parsel Eşrefi Sevik 0. m2

2024/314 Derecik Üçyan Köyü 591 ada 16 parsel Eşrefi Sevik 0.m2

2024/313 Derecik Üçyan Köyü 509 ada 2 parsel Sıddık Çetinkaya0. m2

2024/315 Derecik Üçyan Köyü 591 ada 8 parsel Suat Sevik 0. m2

2024/317 Derecik Üçyan Köyü 544 ada 2 parsel Bekir Tekin 0.m2

2024/318 Derecik Üçyan Köyü 575 ada 6 parsel Cafer Erk 9.61m2

2024/319 Derecik Üçyan Köyü 575 ada 3 parsel Cafer Erk 0.m2

2024/321 Derecik Üçyan Köyü 554 ada 1 parsel Ali Kaya9.61m2

2024/323 Derecik Üçyan Köyü 543 ada 2 parsel Mir Kurt0.m2

2024/320 Derecik Üçyan Köyü 566 ada 2 parsel Emine Tekin 0.67 m2

2024/320 Derecik Üçyan Köyü 566 ada 2 parsel Fahri Erk 0.67 m2

2024/320 Derecik Üçyan Köyü 566 ada 2 parsel Hatice Arslan 0.67 m2

2024/320 Derecik Üçyan Köyü 566 ada 2 parsel Hedla Elmas 0.67 m2

2024/320 Derecik Üçyan Köyü 566 ada 2 parsel Hüsniye Erk 0.67 m2

2024/320 Derecik Üçyan Köyü 566 ada 2 parsel İmran Erk 0.67 m2

2024/320 Derecik Üçyan Köyü 566 ada 2 parsel Mahsin Erk 0.67 m2

2024/320 Derecik Üçyan Köyü 566 ada 2 parsel Mum Kılıç 0.67m2

2024/320 Derecik Üçyan Köyü 566 ada 2 parsel Nehla Erk 0.67 m2

2024/320 Derecik Üçyan Köyü 566 ada 2 parsel Numan Erk 0.67 m2

2024/320 Derecik Üçyan Köyü 566 ada 2 parsel Öner Erk 0.67 m2

2024/320 Derecik Üçyan Köyü 566 ada 2 parsel Şehriban Gardı 0.67 m2

2024/320 Derecik Üçyan Köyü 566 ada 2 parsel Şirin Erk 2.89 m2

2024/320 Derecik Üçyan Köyü 566 ada 2 parsel Sabir Erk 0.67 m2

#ilangovtr BASIN NO: ILN02090947