T.C. Şereflikoçhisar Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/246 Esas

Davacı Cihanker DOĞAN GÜZEL (TC:13834064032) Davalı Zahide DOĞAN GÜZEL (TCKN:12413309182)Dava: Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)

Karar Tarihi: 10/01/2024

HÜKÜM: Mahkememizin 2021/246 Esas-2024/36 Karar sayılı ilamıyla;

Aksaray ili, Sarıyahşi İlçesi, 108 Ada 446 Parsel (Eski 1319 Parsel), 201 Ada 64 Parsel (Eski 580 Parsel), 113 Ada 15 Parsel (Eski 1428 Parsel), 108 Ada 501 Parsel ( Eski 1406 Parsel), 108 Ada 508 Parsel (Eski 1410 Parsel), 113 Ada 12 Parsel (Eski 1425 Parsel),192 Ada 19 Parsel (Eski 263 Parsel), 201 Ada 68 Parsel (Eski 528 Parsel) sayılı taşınmazlar yönünden davanın feragat nedeniyle reddine,

Aksaray İli, Sarıyahşi İlçesi, Sipahiler Mahallesi 119 Ada 7 Parsel (Eski 3 Parsel), 191 Ada 2 Parsel (Eski 244 Parsel), 192 Ada 66 Parsel (Eski 359 Parsel), 201 Ada 81 Parsel (Eski 525 Parsel), 201 Ada 69 Parsel (Eski 527 Parsel),108 Ada 383 Parsel (Eski 1015 Parsel), 108 Ada 171 Parsel ( Eski 1193 Parsel), 108 Ada 133 Parsel (Eski 1214 Parsel), 108 Ada 132 Parsel (Eski 1215 Parsel), 108 Ada 131 Parsel (Eski 1216 Parsel), 108 Ada 93 Parsel (1218 Parsel), 178 Ada 5 Parsel (1492 Parsel), 115 Ada 4 Parsel(1513 Parsel), 123Ada 117 Parsel (Eski 1753 Parsel), 123 Ada 124 Parsel (Eski 1754 Parsel), 123 Ada 125 Parsel (Eski 1755 Parsel), 123 Ada 118 Parsel (Eski 1756 Parsel), 123 Ada 123 Parsel (Eski 1757 Parsel), 123 da 122 Parsel (Eski 1758 Parsel)sayılı taşınmazlar yönünden ise davanın kabulü ile; taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02082060