T.C. SERİK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
İ L A N
DOSYA NO : 2020/10 Esas
KARAR NO : 2020/188 Karar
Silahla Kasten Basit Yaralama ve Kasten Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/06/2020 tarihli ilamı ile hakkında BERAAT kararı verilen Vilayet ve Baftalı oğlu 1996 Gürcistan doğumlu Kurban Khalılov tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 gün için Manavgat Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazı kabul olmak üzere itiraz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 02/01/2024
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|BASIN NO: ILN01966509