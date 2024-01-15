T.C. SERİK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 / 00:01



İ L A N

DOSYA NO : 2020/10 Esas

KARAR NO : 2020/188 Karar

Silahla Kasten Basit Yaralama ve Kasten Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/06/2020 tarihli ilamı ile hakkında BERAAT kararı verilen Vilayet ve Baftalı oğlu 1996 Gürcistan doğumlu Kurban Khalılov tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 gün için Manavgat Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazı kabul olmak üzere itiraz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 02/01/2024