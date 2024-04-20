T.C. SİİRT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 20 Nisan 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/316 Esas

Davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının tensip ara kararı gereğince,

Davacı DSİ tarafından davalı HASAN ŞEKER aleyhine Siirt ili Merkez ilçesi Koçlu Köyü (DSİ NO: 4 ) sayılı 5162.52 m²'lik taşınmaz.

Kamulaştırılmasına kararı verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal davası açılıp yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlar üzerinde davacı idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Siirt Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihiden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 18/09/2023