T.C. Siirt Sulh Hukuk Mahkemesinden İlan

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/211Esas 31/07/2024

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili Av. Enes KİRAZ tarafından mahkememizde; 15/03/2023 tarihinde Siirt ili, Merkez ilçe, Kayaboğaz Köyü, 107 ada 14 parsel sayılı taşınmazda ortaklığın giderilmesi davası açmış olmakla;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı İbrahim ve Hacire oğlu, 1976 doğumlu davalı Mehmet Mahfuz KİRAZ yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamamış olduğundan davalının adresinin meçhul sayılmasına karar verilerek davalıya dava dilekçesi ile tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde savunma yapabileceği aksi halde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

DAVALI TC KİMLİK NO : 35917594182

ADI SOYADI : Mehmet Mahfuz KİRAZ

BABA ADI : İbrahim

ANA ADI : Hacire

DOĞUM TARİHİ : 07/05/1976

DOĞUM YERİ : SİİRT

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071005