T.C. Şile İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C.ŞİLE İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Örnek No:55*

2023/338 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/338 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Şile İlçe, DOĞANCILI Mahalle/Köy, İSKELE YOLU Mevkii, 2573 Ada, 22 Parsel, Parselin plan örneğinde kuzeyi: Kumsal ile, Doğusu: Park, Yol, 137 parsel, 138 parsel ve yol ile, Güneyi: 26 parsel ile ve Batısı:20 ve 21parseller ve Kumluk alan ile çevrilidir.Paftasında,22 nolu parselin 2 bölümden yol bağlantısı vardır. Parsel kuzey yönden Karadeniz'e manzaralı konumdadır. 22 nolu parsel, Şile merkezden 15km batı yönde kalmaktadır. Karadenize 100m mesafededir. Doğancılı Mahallesi yerleşik alanının kuzey yönündedir. Doğudan-batı yönde %5-8 eğimlidir. Toprak yapısı kumlu ve %10 killi yapıdadır. Üzerinde yapılan incelemede herhangi bir yapı, tesis ile ekonomik değerde ağaç bulunmamaktadır. Üzerinde yabani olarak yetişmiş kısa boylu otçul bitkiler görüldü. Çevresinde yoğun konut yapılaşması ve iskan alanları vardır. Taşınmaz tapuda vasfı; Tarla olup, bu vasıfta bulunan taşınmazların değerlemesinde ana kriter olarak: Yargıtay İçtihatlarına göre(17.04.1998 tarih ve 1996/3 Esas, 1998/1 sayılı kararına uygun) yapılan incelemede taşınmaz parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm-Konut imarlı olması, parselin bulunduğu yer ve bölgede alt yapı hizmetlerinin bulunması, parselin bu hizmetlerden faydalanmakta olduğu elektrik, içme suyu, doğalgaz, kanalizasyon, çevre temizlik hizmetlerinden faydalanması sebebi ile vasfı arsa olarak değerlendirildi. Mahallinde sınırları tespit edilen 22 nolu parsel üzerinde yapılan incelemede herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır. Yakın parsellerin her türlü alt yapısı ve belediye hizmeti bulunmaktadır. Bölgede elektrik, içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz, Belediye hizmetleri vardır. Denize yakın konumdadır. Parsel deniz manzaralıdır. Arz talep yoğunluğu yüksektir. Parselin yol bağlantısı vardır.

Adresi: Doğancılı Mah., İskele YoluŞile / İSTANBUL

Yüzölçümü: 6.605,08 m2

İmar Durumu: Şile İlçesi, Doğancılı Mahallesi, Ada:2573,Parsel: 22 nolu taşınmaz: Şile İlçesi, Doğancılı Mahallesi, 1/1000 ölçekli, 12/01/2018(Td:25.09.2020) tarihinde tasdik tarihli Uygulama İmar Planında; Kısmen: E=0.60 yapılaşma yoğunluğunda, en çok H=3 kat , “TT-2” rumuzlu: ”Turizm+Konut Alanı”, Kısmen imar yolu, Kısmen Park Alanı ve kısmen de: “G” rumuzlu; “Günübirlik Tesis Alanında” kalmaktadır

Kıymeti: 82.563.500,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 14:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 14:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 14:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 14:06

12/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02066298