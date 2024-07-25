T.C. Şile (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/36 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, ÇAVUŞ Mahalle/Köy, ist, Şile, Çavuş mah. 919Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz satılacaktır
Yüzölçümü : 883,96 m2
İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
04/06/2021 tarih ve 5173 sayılı imarn durumu yazılarında: İstanbul ili, Şile İlçesi, Çavuş
mahallesi(919Ada, 3 parsel) İmar durumu: 23/12/1991 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında parsellerE=0,35 yapılaşma yoğunluğunda, 2 kat "KONUT ALANINDA" Kalmaktadır.
Denilmektedir.
Kıymeti : 13.259.400,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:Tapu Kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 12:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 12:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 12:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 12:09
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, ÇAVUŞ Mahalle/Köy, İstanbul Şile Çavuş mah. 918 Ada, 3 parsel Sayılı taşınmaz satılacaktır
Yüzölçümü : 970,54 m2
İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
04/06/2021 tarih ve 5173 sayılı imarn durumu yazılarında: İstanbul ili, Şile İlçesi, Çavuş
mahallesi(918Ada, 3 parsel) İmar durumu: 23/12/1991 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında parsellerE=0,35 yapılaşma yoğunluğunda, 2 kat "KONUT ALANINDA" Kalmaktadır.
Denilmektedir.
Kıymeti : 14.558.100,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 12:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 12:20
19/07/2024 İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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