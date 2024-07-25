T.C. Şile (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/36 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, ÇAVUŞ Mahalle/Köy, ist, Şile, Çavuş mah. 919Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz satılacaktır

Yüzölçümü : 883,96 m2

İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün

04/06/2021 tarih ve 5173 sayılı imarn durumu yazılarında: İstanbul ili, Şile İlçesi, Çavuş

mahallesi(919Ada, 3 parsel) İmar durumu: 23/12/1991 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar

planında parsellerE=0,35 yapılaşma yoğunluğunda, 2 kat "KONUT ALANINDA" Kalmaktadır.

Denilmektedir.

Kıymeti : 13.259.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Tapu Kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 12:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 12:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 12:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 12:09

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, ÇAVUŞ Mahalle/Köy, İstanbul Şile Çavuş mah. 918 Ada, 3 parsel Sayılı taşınmaz satılacaktır

Yüzölçümü : 970,54 m2

İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün

04/06/2021 tarih ve 5173 sayılı imarn durumu yazılarında: İstanbul ili, Şile İlçesi, Çavuş

mahallesi(918Ada, 3 parsel) İmar durumu: 23/12/1991 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar

planında parsellerE=0,35 yapılaşma yoğunluğunda, 2 kat "KONUT ALANINDA" Kalmaktadır.

Denilmektedir.

Kıymeti : 14.558.100,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 12:20

19/07/2024 İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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