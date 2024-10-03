T.C. Silivri 5. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ekim 2024 / 00:01

T.C. SİLİVRİ 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/976 Esas

KARAR NO : 2024/582

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/05/2024 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince 1 AY 20 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Memet ve Dönüş oğlu, 14/01/1975 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı CENGİZ SAĞIR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000' in üzerinde yurt genelinde yayım yapan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 01.10.2024