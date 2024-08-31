T.C. Silivri İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2024/74 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/74 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, 3201 Ada, 25 Parsel,

1- TAPU KAYDI

Silivri Tapu Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 18.01.2024 tarihli tapu kayıt örneğine göre SSilivri İlçesi, Akören Mahallesi, Bostan Altı Mevkii 3201 ada 25 parsel sayılı 9.320,59m2 miktarlı Tarla vasıflı taşınmazın dosya haczi bulunan 1/9 hissesinin Mithat Can Öcalan adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat bulunduğu bildirilmiştir.

2- İMAR DURUMU

Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1816890 sayılı imar durum belgesine göre Silivri İlçesi, Akören Mahallesi 3201 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakta olup, 13/04/2013 tasdik tarihli Silivri İlçesi, Çayırdere, Sayalar, Danamandıra, Küçüksinekli, Bekirli, Kurfallı, Akören, Gazitepe Mahalleleri İdari Sınırlarını Kapsayan Alanlara İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda ''Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda'' kalmaktadır.

Plan notları gereği, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda, meri 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nın ?Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin plan notu geçerlidir'' denilmektedir. Buna göre; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun ilgili maddesindeki 15/05/2014 tarih ve 6537 sayılı kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. ''Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi arttırılamaz'' şeklinde düzenlenmiş olup, 200 dönümün altında ifraz yapılamaz. 1/100.000 ölçekli plan notu uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2012 tarih ve 885 sayılı kararı gereği 20.000 m²'den küçük parsellere yapı yapılamayacağı belirtilmiştir. Silivri İlçesi, Akören Mahallesi, 3201 ada 25 parsel sayılı taşınmaz 20.000 m2'den küçük olduğundan parsele yapı ruhsatına esas imar durumu verilememektedir. Taşınmazın kadastral yola bağlantısı bulunmamaktadır denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri, Akören Mahallesinde, tapunun 3201 ada, 25 parsel numarasında kayıtlı 9.320,59m2 alana sahip Tarla vasıflı taşınmazın dosya haczi bulunan 1/9 hissesi niteliğindedir.

Taşınmaz Akören'den ayrılan Akören Merkeze yaklaşık 1,00km., Uygun Sokağa yaklaşık 200,00metre, Akören Merkezden ayrılan ve İSKİ Akören Biyolojik Arıtma Tesisine giden öğüt Pınar Caddesine yaklaşık 170,00metre, İSKİ Akören Biyolojik Arıtma Tesisine yaklaşık 200,00metre mesafede bulunmaktadır. Parsel üzerinde keşif tarihi itibari ile herhangi bir yapı veya muhdesat bulunmamakta olup herhangi bir kadastral yolu cephesi yoktur. Tapu kaydına göre tamamı 9.320,59m2 alana sahip parselin çevresi tarımsal amaçlı kullanılan parsellerdir.

-İCRA VE İFLAS KANUNU Madde 127 –

İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

Tapuda kayıtlı tebliğ işlemi yapılamayan hissedarlar ve diğer tebliğ yapılamayan ilgililer hakkında bu Kanun Hükmünün uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.

Kıymeti : 828.496,89 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 14:56

29/08/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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