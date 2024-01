T.C.SİLİVRİ1. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 / 00:01

Dosya No : 2018/62 Esas

Karar No :2020/80

Müşteki vekili tarafından sanık HACI VOLKAN YILDIRIM (T.C.27586589392) aleyhine Çekli ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme davasının yapılan yargılaması sonunda;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen sanık HACI VOLKAN YILDIRIM (T.C.27586589392) adına gerekçeli kararın ilanen duyurulmasına karar verilmiş olup; Mahkememizce 20/07/2022 tarihinde verilen,

" HÜKÜM:

1-Sanık HACI VOLKAN YILDIRIM hakkında Mahkememizin 15/03/2021 tarih 2018/62 Esas 2020/80 karar sayılı ek kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-Sanık HACI VOLKAN YILDIRIM hakkında verilen CEZANIN İNFAZININ KALDIĞI YERDEN DEVAMINA,

3-Sanık İSA TURAN hakkında her hangi bir adli kontrol yükümlülüğü belirlenmesine YER OLMADIĞINA,

4-Ek kararın taraflara tebliğine,

Dair, 26/03/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı yasanın 49. Maddesi ile yapılan değişiklik neticesinde 5941 Sayılı Çek Kanununa eklenen Geçici 5. Maddesi 5. Bendi uyarınca, İİK. 353 maddesine göre ek kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz yolu açık olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda karar verildi." hükmünün sanık HACI VOLKAN YILDIRIM (T.C.27586589392) 'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/01/2024