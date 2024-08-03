T.C. Silopi Asliye Hukuk Mahkemesinden İlan

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. SİLOPİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/526 Esas

DAVALI : Cevzel Olaş-TCKN:311*****542

Davacı Perihan Olaş tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinizin tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma gününe kadar veya duruşmada tarafınızı haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediğiniz veya dava açmadığınız takdirde istem konusu taşınmaz üzerindeki hissenize ilişkin karar verileceği hususu tarafınıza TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.

Duruşma Günü:08/10/2024 günü saat: 09:00

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071228