T.C. SİLOPİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Yayın Tarihi:
Sayı : 2024/55 Esas 04/03/2024
TEMER ÖZDEMİR açtığı ve HASIMSIZ mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda kimlik bilgileri yazılı gaipliği talep edilen KADİR ÖZDEMİR hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/03/2024
GAİPLİĞİ TALEP EDİLEN TC KİMLİK NO : 26******062
ADI SOYADI : KADİR ÖZDEMİR
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : ASYA
DOĞUM TARİHİ : 1974
DOĞUM YERİ : SİLOPİ
İKAMETGAH ADRESİ : Bilinmiyor
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|BASIN NO: ILN01997630