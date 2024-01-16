T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/658 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya İli Simav İlçesi Gökçeler Köyü
MEVKİİ : Kancaboğazı
PARSEL NO : 986
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.840
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-NAZMİ BAŞTÜRK-24512289968 (Mehmet BAŞTÜRK Mirasçısı) Gökçeler Küme Evleri No:63/1 Simav Kütahya
Muammer BAŞTÜRK- 24521289676 (ÖLÜ- Mehmet BAŞTÜRK Mirasçısı)
2- Selviye BAŞTÜRK- 21560388384 (Mehmet- Muammer Mirasçıları) Gökçeler Küme Evleri No:63/2 Simav Kütahya
3- Mehmet BAŞTÜRK- 24452291908(Mehmet- Muammer Mirasçıları) Doğanlar mah. 1555 Sk.14/1 Bornova İzmir
4- İsmail YILDIRIM- 22832345920 Almanya Federal Cumhuriyeti
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Kütahya İl Özel İdaresi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/658 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01967192